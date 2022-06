Home Perspektiven Präsent.Relevant.Wirksam.Frauen in der Kirche.

Die sogenannte „Frauenfrage“ in der Kirche ist für viele eine heißes Eisen. Nicht als Frage, ob Frauen sich in der Kirche engagieren sollen und dürfen, sondern wie und in welchen Funktionen.

Viele – Frauen wie Männer – wünschen sich die Zulassung von Frauen zum Diakonat und Priesteramt.

Veronika Bonelli hat mit zwei in der Kirche sehr engagierten Frauen unterschiedlicher Generationen über ihre Sicht auf diese Frage gesprochen.

Die Religionspädagogin und Theologin Lisa Huber (30 Jahre) leitet das Begegnungszentrum „Quo Vadis„.

Sr. Judith Lehner (72 Jahre) ist seit fast 50 Jahren Ordensschwester und auch als Pensionistin in ihrem Beruf als Lehrerin nach wie vor in Leitungsaufgaben ihres Ordens und als Künstlerin tätig.

Das Gedicht „frauenfragen“ von Andreas Knapp ist dem Buch „Mit Pauke und Salböl. Gedichte zu Frauen der Bibel“ entnommen. (Echter Verlag)