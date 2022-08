Praetorius, Schütz: Sacred Works.

Interpreten: Weser Renaissance, Manfred Cordes

Label: cpo

EAN: 761203550326

Was heute als Gymnasium, Bundesakademie für kulturelle Bildung und als Museum genutzt wird, war in früheren Jahrhunderten eines der politischen und kulturellen Machtzentren Deutschlands. Das Welfen-Schloss Wolfenbüttel. Michael Praetorius diente dort als Hoforganist und Hofkapellmeister, aber auch Heinrich Schütz war über längere Zeit am dortigen Hofe beschäftigt. Musik der beiden hat Manfred Cordes zuletzt mit seinem Alte-Musik-Ensemble Weser Renaissance Bremen aufgenommen.

Das Instrumental- und Vokalensemble Weser Renaissance zählt schon seit Jahren zu den Top-Gruppen in Sachen historisch informierter Interpretation. Wobei Leiter Manfred Cordes immer darauf achtet, nicht das vermeintlich Originale, sondern die musikalische Qualität an sich in den Mittelpunkt zu stellen. So auch diesmal mit den Werken von Michael Praetorius und Heinrich Schütz. Parallelvertonungen der beiden hat er für die jüngste CD ausgewählt, also Kompositionen auf den jeweils gleichen Text. Herausgekommen ist ein spannender Stilvergleich, auch wenn zwischen den Werken von Praetorius und Schütz nur einige wenige Jahre liegen. Live aufgenommen übrigens im Juli vergangenen Jahres im Rahmen der Konzertreihe Musik auf Schloss Wolfenbüttel.

„Ach mein Herre, straf mich doch nicht“, „Das ist mir lieb“, „Aus tiefster Not schrei ich zu dir“, „Nun lob mein Seel den Herren“ und „Verleih uns Frieden gnädiglich“ – das sind die fünf evangelisch-geistlichen Vertonungen, die es hier sowohl in der Fassung von Michael Praetorius als auch Heinrich Schütz zu hören gibt. Während schon damals und natürlich vor allem auch aus heutiger Sicht Letztgenannter einen weit höheren Stellenwert in der Musikgeschichte einnimmt, muss ich sagen, dass die Kompositionen Praetorius‘ jenen Schütz’ an Originalität, Klanglichkeit, Kreativität und Gotteslob um nichts nachstehen. Wobei der italienische Stil der Umbruchszeit des frühen 17. Jahrhunderts in den Vokalsätzen bei Schütz noch ausgeprägter wirkt. Hier klingt die franko-flämische Schule aus und öffnet dem Frühbarock und seinen Vertretern Tür und Tor. Gut aufgehoben sind auf alle Fälle beide bei Manfred Cordes und seinen Musikerinnen und Musikern des Ensembles Weser Renaissance. (mg)