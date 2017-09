Peter Frisée präsentiert einen Konzertmitschnitt, der am 2. Juli 2017 in der Wiener Jesuitenkirche entstanden ist. Im Rahmen des Orgelfestivals Goldenen Stunde spielten Preisträgerinnen des Wettbewerbs Prima La Musica 2016. Sophie Fournier, Susanne Werpechowski und Sarah-Maria Pilwax zeigten ihr Können an der Späth-Orgel.

Inhalt teilen