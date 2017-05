Home Perspektiven Prekär und ohne Rechte.

Zwei Frauen, ein Schicksal. Natalia und Jovanna arbeiteten schwarz, also ohne österreichsiche Beschäftigungserlaubnis. Aber: keine der beiden Frauen wusste davon.

Natalia kam 2013 von Kroatien nach Österreich. Die 28-Jährige wollte arbeiten, Geld verdienen und sich eine Zukunft aufbauen. Was sie bis 2016 nicht wusste: KroatInnen benötigen – trotz EU-Mitgliedschaft – eine Beschäftigungsbewilligung in Österreich. Natalia arbeitete also vier Jahre illegal in Österreich und das ohne es zu wissen.

Ähnlich ging es Jovanna. Die serbische Studentin wollte unabhängig sein und suchte sich einen Job im Gastronomiebereich. Was Jovanna nicht wusste: Sie wurde von ihrem Arbeitgeber falsch angemeldet. Als Resultat erhielt die junge Frau eine Arbeitsmarktsperre für 365 Tage, ihr ehemaliger Arbeitgeber eine Strafe.

Prekariat in Österreich.

Wer in Österreich nur über einen eingeschränkten – oder gar keinen – Zugang zum Arbeitsmarkt verfügt, wird leicht vom Arbeitgeber ausgebeutet. Franziska Lehner spricht mit Betroffenen, Sandra Stern/UNDOK, Martin Schenk/Diakonie und Horst Gruber/AMS über Prekariat, Hoffnung und illegale Beschäftigungen.

Links

UNDOK

Diakonie

AMS

Augustin Interview mit Jovanna