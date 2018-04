Am 23. März 2018 gab es in Raiding beim Liszt Festival ein ganz besonderes Konzert. An diesem Abend spielte das Liszt Festival Orchester zum ersten Mal öffentlich und gab damit sein Debüt als offizieller Klangkörper des Festivals im Liszt-Geburtsort. Ebenfalls als Debütant präsentierte sich Johannes Kutrowatz im Rahmen des Konzerts – nämlich als Dirigent und Leiter des Orchesters. Und gemeinsam mit seinem Bruder Eduard spielte er dann auch noch eine Uraufführung: das Concerto für 2 Klaviere und Orchester – komponiert von Eduard Kutrowatz. Christoph Wellner präsentiert Ausschnitte aus diesem Abend.

Inhalt teilen