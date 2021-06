Home Content Pressefreiheitsindex 2021 und die Situation in Österreich.

von links nach rechts: Fritz Hausjell, Uni Wien; Iris Haschek, Inspirisfilm; Golli Marboe, VsUM, Rubina Möhring, Reporter ohne Grenzen.

Kaum jemand kämpft in Österreich derart vehement und konsequent für den Wert und den Erhalt einer tatsächlichen Pressefreiheit, wie die langjährige Präsidentin von Reporter ohne Grenzen: Rubina Möhring. Sie verantwortete als Journalistin für den ORF Formate wie Nano oder Kulturzeit, und wurde neben vielen anderen Würdigungen mit dem Concordia Preis ausgezeichnet. Fritz Hausjell ist der österreichische Medienhistoriker. Er forscht und unterrichtet am Institut für Kommunikationswissenschaften der Universität Wien und beschäftigt sich dort unter Anderem mit der Bedeutung und Relevanz des öffentlich rechtlichen Rundfunks für die Demokratie. In der heutigen Folge von Content spricht Golli Marboe mit Rubina Möhring und Fritz Hausjell unter Anderem zu Österreichs Platzierung im internationalen Pressefreiheitsindex oder zur Frage, warum es in Österreich mit den nötigen Überarbeitungen der Mediengesetze so lange dauert.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine Serie, jeweils am zweiten und vierten Samstag im Monat, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.