Home Opernsalon Pretty Yende.

An der Wiener Staatsoper debütierte Pretty Yende 2020 als Adina in Gaetano Donizettis „Liebestrank“. Derzeit steht sie als Violetta Valéray in Giuseppe Verdis „La Traviata“ in der Inzenierung von Simon Stone auf der Bühne. Die Freunde der Wiener Staatsoper konnten endlich wieder ein Künstleringespräch live durchführen. Generalsekretär Thomas Dänemark sprach mit der südafrikanischen Sopranistin am vergangenen Sonntag, 12. September, im Haus der Musik über Beruf und Leben.