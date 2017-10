Professoren des Konservatoriums

Die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien feiert heuer ihr 200jähriges Gründungsjubiläum. Im Jahr 1817 wurde als Vorgänger das Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde gegründet – übrigens nur wenige Meter von den Studioräumlichkeiten von radio klassik Stephansdom entfernt. Bevor diese Insitution im Jahr 1909 an der Staat übergeben wurde, wirkten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten an diesem Konservatorium – u.a. Anton Bruckner. Archivdirektor Otto Biba porträtiert – neben Anton Bruckner – weitere sieben komponierende Lehrer: Joseph Böhm, Jakob Dont, Rudolf Dittrich, Franz Doppler, Rober Fuchs, Anton Kraft und Elias Parish-Alvars.

Freuen Sie sich auf Musik des Vaters der Wiener Geigenschule, erfahren Sie, wo die ehemalige Orgel aus dem Musikverein steht, auf der noch Anton Bruckner gespielt hat und welcher Virtuose der angeblich erste Österreicher war, der in Japan auf Konzerttournee gegangen ist.