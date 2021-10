Home Prominente Ordensleute Prominente Ordensleute im Gespräch – P. Anton Lässer CP

Von der Leidenschaft, von Berufung, von Herausforderungen und dem unbedingten Sollen: Lebensgeschichten beeindrucken und inspirieren. In dieser Reihe sprechen bekannte Ordensleute eine Stunde lang auf radio klassik Stephansdom und live im Quo Vadis?. Das Gespräch moderiert Stefan Hauser. Im Anschluss ist Gelegenheit zu Rückfragen und Gespräch. Information zur Teilnahme im Quo Vadis?.

Dieses Mal zu Gast ist P. Anton Lässer CP, Rektor der Kirche Maria Schutz am Semmering. Im Gespräch geht es u.a. um seinen früheren Beruf Unternehmensberater, auch war er in einer Diskothek tätig, ist Mitbegründer von Radio Horeb und er ist sprichwörtlich mit dem Mercedes im Nadelstreif ins Kloster gefahren, seinerzeit in die Ex-DDR.

Das Gespräch wird am Montag, 8. November um 18:30 im Quo Vadis am Stephansplatz 6 aufgezeichnet. Auf radio klassik Stephansdom wird das Gespräch am Mittwoch 10. September 2021 um 19:00 ausgestrahlt.

