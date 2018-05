Home Rubato Puccini und Wolfram Wagner

Giacomo Puccini schrieb seine Messa di gloria als Abschlussprojekt seines Musikstudiums im Jahr 1880. Obwohl sie damals positiv aufgenommen wurde, dauerte es mit einer Wiederentdeckung bis ins Jahr 1952. Am kommenden Wochenende gibt es in Wien zwei Mal die Gelegenheit diese Messe in konzertantem Rahmen zu hören: Am Freitag, 25. Mai 2018 um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Gersthof (im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen) und am Samstag, 26. Mai 2018 um 20.00 Uhr in der Pfarrkirche Breitenfeld.

Bei diesen Konzerten gibt es auch erstmals das Te Deum von Wolfram Wagner zu hören.

Dirigent Matthias Binder ist zusammen mit Wolfram Wagner live zu Gast bei Christoph Wellner im Rubato-Studio.

Bild: Chor Allegro Vivace