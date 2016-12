Home Startseite Die Pummerin als Klingelton

PUMMERIN EINSCHALTEN – der NEUJAHRSHIT auf deinem Handy!!!

Der PUMMERIN-KLINGELTON als kostenloser Download.

radio klassik Stephansdom verwöhnt seine Hörer mit dem ganz besonderen Klingelton zum Jahreswechsel. Wir schenken Ihnen die Pummerin zum Neuen Jahr!

PUMMERIN EINSCHALTEN – GEFÜHLE EINSCHALTEN

(oder mit rechter Maustaste „Ziel speichern unter…“ herunterladen)

* Das Format m4r bitte für iPhones herunterladen und über iTunes am Computer das iPhone synchronisieren: In iTunes „Töne“ öffnen, das File Pummerin.m4r importieren und für den nächsten Sync markieren. Nach der nächsten Synchronisation des iPhones ist die Pummerin dann in den Einstellungen bei „Töne“ verfügbar! Das mp3-File ist für (fast) alle gängigen Handy-Typen kompatibel und je nach Hersteller in den Ordner „Töne“ zu kopieren bzw. direkt herunterzuladen.