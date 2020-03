Home Spezial Das Quarantänefenster.

Viele von uns sind momentan dazu angehalten Quarantänemaßnahmen zu befolgen. Manche von uns leben bereits eine Weile damit, für andere ist der Zustand völlig neu. Sicher ist: es ist ungewohnt, wirft viele Fragen auf, und sowohl Durchhaltevermögen als auch Originalität stehen jetzt hoch im Kurs!

Arabella Fenyves beschäftigt sich mit Fragen des Alltags:

was ist jetzt wichtig, wie pflege ich meine Beziehungen in dieser Zeit, was tun mit den Kindern, wie bringe ich meinen Kreislauf in den eigenen vier Wänden in Schwung, was tun gegen die Einsamkeit, wie koche ich mit meinen Vorräten, wie halte ich mich selbst bei Laune, und wo finde ich auch jetzt Interessantes im Kunst- und Kulturbereich.

Diese Woche täglich, Montag bis Freitag, im Tagesprogramm.