Von Gott und der Welt. Was mittelalterliche Bilderhandschriften erzählen. 

RADIO KLASSIK THEMENTAG: 23. 9. 2021, 8.00 – 18.00 UHR

Eine Welt aus Gold und bunten Farben tut sich auf, eine Welt aus prunkvoll verzierten Buchstaben und detailreich gezeichneten Miniaturen. Wer eine Bilderhandschrift aus dem Mittelalter öffnet, befindet man sich in einem “Museum zwischen Buchdeckeln”, so beschreibt es Gunter Tampe vom Verlag Quaternio Luzern.

Allerdings konnten die Bilderhandschriften schon zu ihrer Entstehungszeit nur von einem exklusiven Personenkreis betrachtet und benutzt werden. Ein Evangelienbuch oder Gesangbuch etwa ist in einem Kloster verwendet worden, darüber hinaus aber hat niemand Einblick in die wertvollen Schriften erhalten.

Und heute? In Ausstellungen oder Museen bekommt man vielleicht eine aufgeschlagene Doppelseite zu sehen. Doch meist liegen die Originale lichtgeschützt in einem Tresor und sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich; selbst die wissenschaftliche Forschung arbeitet fast nur noch an hochauflösenden Scans am Bildschirm.

Und doch gibt es die Möglichkeit in den Bilderhandschriften früherer Jahrhunderte zu blättern – ohne dass die empfindlichen Bücher Schaden nehmen. Originalgetreue Faksimiles wie sie der Quaternio-Verlag für zahlreiche der wertvollsten Bilderhandschriften des Abendlandes hergestellt hat, machen es möglich. Mit ausgefeilter und aufwendiger Technik werden Prachthandschriften und deren Einbände bis ins kleinste Detail wiedergegeben. So lässt sich mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Händen spüren, was die Zeiten überdauert hat.

radio klassik-Thementag: In Kooperation mit dem Verlag Quaternio bietet radio klassik Stephansdom Einblick in die antike Buchkunst, in die Herstellung von Faksimileausgaben und in ausgewählte Editionen aus dem Verlag Quaternio.

Ausstellung und Fachvortrag: Der Verlag Quaternio ist zu Gast am “Bibel-Pfad”! Eine Ausstellung zeigt Faksimile-Ausgaben der sog. “Wiener Genesis” und anderer Editionen.

24. September 2021, 14.00 – 19.00 Uhr

Deutschordenskirche, Singerstr. 7, 1010 Wien.

Fachvortrag von Clarissa Rothacker

„Die Wiener Genesis – Bildgewaltiges Erbe der frühen Christenheit“

(jeweils um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr)

