Querflöte lernen.

Mit Beginn des neuen Schuljahres startet auch die Sendereihe Music’S’Cool in ihre neue Saison. In der Septemberausgabe spricht Michael Gmasz mit der Querflötenpädagogin und Fachgruppensprecherin Olivera Milovanovic. Wie sie selbst zum Instrument gekommen ist, wie das Angebot für Schülerinnen und Schüler an den Stadt Wien Musikschulen aussieht, welche Aufgaben sie als Fachgruppensprecherin hat und noch vieles mehr. Die Musik kommt von ausgezeichneten Musikschülerinnen und Musikschülern.

Inhalt teilen