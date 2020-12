Quergehört.

Unser Überblick über die Perspektiven und Lebenswege in dieser Woche:

In den Lebenswegen am Sonntag, 17. Dezember sprach Monika Fischer mit dem Spieleerfinder Arno Steinwender.

In den Perspektiven am Montag, 18. Dezember hatte Stefanie Jeller das Ehepaar Claudia und Simone Paganini zu Gast, das einen Weihnachtsfaktencheck in Buchform herausgebracht hat.

Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven ging Stefan Hauser der Frage am Mittwoch nach, wie es um die Gesundheit des Komponisten stand. Gesprächspartner war der Musiker und Mediziner Rolf Ziesche.