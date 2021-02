Aus den Perspektiven und Lebenswegen dieser Woche:

Da ist ein Tumor in seinem Kopf, so groß wie ein Tischtennisball. Eine Diagnose, die Journalist Thomas Bruckner den Boden unter den Füßen wegzieht. Doch das Gewächs ist gutartig. Und bis zur Operation bleibt ihm noch Zeit. So kommt es dazu, dass Thomas Bruckner sich aufmacht: Als hoffender Patient und als fragender, zweifelnder Beobachter taucht er ein in den Dschungel der selbsternannten Wunderheiler.

Warum die Erde nicht an sieben Tagen erschaffen, und dem Menschen nicht zur Ausbeutung übergeben wurde; warum Gott nicht rachsüchtig ist, aber auch nicht männlich; warum die Bibel nichts gegen Homosexualität sagt und warum Gott den Mann nicht vor der Frau erschaffen hat. – Lauter Missverständnisse der Bibelauslegung mit zum Teil katastrophalen Folgen. Im Buch „Bibel falsch verstanden“ wird aufgeklärt.



Fähigkeiten fördern, Talente entdecken, den Tag sinnvoll gestalten, und – Freude schenken, darum geht es in der Arbeit des slw Soziale Dienste der Kapuziner. In Axams und in Innsbruck unterstützt die Organisation vor allem Menschen mit Behinderungen. Dabei setzt man sich für eines ein: für Selbstwirksamkeit. Und für ein Miteinander.