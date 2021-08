Quergehört.

Die Musikerin Julia Lacherstorfer erzählt in ihrem neuen Album die Geschichten von Bäuerinnen und erinnert dabei an ihre Großmutter Frieda. Im Sommergespräch vergangenen Montag mit Michaela Necker ging es auch um das Frauenbild in der Volksmusik, das Lacherstorfer neu schreiben will.

Der Geschichte des Sports in den vergangenen hundert Jahren sind die Kulturausflüge am Mittwoch nachgegangen. Stefan Hauser sprach dazu mit dem Sporthistoriker Bernhard Hachleitner, der mit seinen Kollegen im Museum Niederösterreich die Sonderausstellung „I wer narrisch“ kuratiert hat.

In der Vorschau auf die Lebenswege-Sendung am kommenden Sonntag hören Sie den Benediktinerpater Martin Werlen, der seit kurzem Propst der Propstei St. Gerold in Vorarlberg ist.

Freitag, 20. August, 17.30 – 17.55 Uhr