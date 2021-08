Quergehört.

Hören Sie hinein in unsere Wortsendungen der vergangenen Woche:

Benediktinerpater Martin Werlen war über ein Jahrzehnt Abt des Klosters Einsiedeln. Seit August 2020 ist er Propst der Propstei St. Gerold in Vorarlberg. In einer Sendung von Stefan Hauser spricht er über seinen Weg der geistlichen Berufung, aber auch über seinen schweren Sportunfall vor einigen Jahren und den Weg der Genesung.

„Sehnsucht Ferne“ nennt sich die aktuelle Ausstellung auf der niederösterreichischen Schallaburg, die das Reisen und seine Geschichte in den Fokus nimmt: Warum brachen die Menschen auf – was trieb sie an? Was erwartete die Reisenden in exotischen Gefilden? Was bedeutete ihre Ankunft für die Einheimischen? Von den Abenteuern des Aufbrechens, von Sehnsüchten und Hoffnungen erzählt die Reise-Schau.

Als Jahrmarktattraktion wurde der Stummfilm Anfang des 20. Jahrhunderts groß. Wie zeitlos diese Filme sind, beweisen Ralph Turnheim und Gerhard Gruber.

Sie vertonen Stummfilme von Tarzan bis Zorro, der eine mit genial komischen Reimen, der andere mit virtuos stimmungsvollen Tönen. Mit Monika Fischer im Sommergespräch.