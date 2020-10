Quergehört.

Aus unseren Perspektiven und Lebenswegen dieser Woche:

Er ordnet seine Bücher nach Emotionen, liest am liebsten zwischen drei und vier Uhr nachts und legt im Jahr mehrere Tausend Kilometer auf dem Rennrad zurück. Erstaunlich, was man alles erfährt, wenn man seinen Buchhändler nach seinem Leben fragt. Gerhard Zach von der Buchhandlung Herder in der Wiener Innenstadt im Porträt.

„Von Bischofsstab bis Besenstiel– mit 365 Heiligen durchs Jahr“: Bernadette Spitzer erzählt über ihr neues Buch, das im Dom-Verlag erschienen ist. Andreas Lotz vom Referat für Selig- und Heiligsprechungen der Erzdiözese Wien hat allerlei Hintergrundwissen zur Frage, wie man eigentlich selig oder heilig wird.

Ferdinand Kaineder ist kirchlicher Kommunikationsexperte. „Anpacken, nicht einpacken! Für Gemeinschaft, die begeistert“, heißt sein neues Buch. Darin macht er sich Gedanken, wie die Kirche im Leben der Menschen wieder einen stärkeren Platz bekommen, das Pfarrleben aufblühen und der Glaube vor Ort lebendig erfahren werden kann.

Foto: pixabay