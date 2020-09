Tauchen Sie ein in unsere Perspektiven-Sendungen der letzten sieben Tage. Diese Woche präsentieren wir in „Quergehört“:

Schwindende Gletscher, steigende Meeresspiegel und versteppte Landflächen: Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind längst sichtbar. Die Ausstellung „Nach uns die Sintflut“ im „Kunst Haus Wien“ veranschaulicht die ökologischen Auswirkungen unserer Gesellschaft. (Gestaltung: Georg Gatnar)

Er lernte Buchhändler, später wurde er Gewerkschafter und war für verschiedene politische Parteien im Einsatz. Sebastian Bohrn Mena ist Initiator des Tierschutzvolksbegehrens, das sich für eine tiergerechte und zukunftsfähige Landwirtschaft einsetzt. (Gestaltung: Stefan Hauser)

Sie sind verheiratet und wirken am Altar. Wie geht das? Am 26. September werden bewährte Männer von Kardinal Schönborn im Stephansdom zu Ständigen Diakonen geweiht. 2020 ist das 50-jährige Bestehen des Ständigen Diakonats in Österreich. Ralph Schimpl, er ist seit acht Jahren ständiger Diakon in Wien, spricht über seine Erfahrungen und Erwartungen in diesem Weiheamt der römisch-katholischen Kirche. (Gestaltung: Stefan Hauser)

Foto: pixabay