„Lebenswege“ über Quint Buchholz

Sanftes Licht fällt durch die Jalousien in seinem Atelier im Innenhof eines Münchener Altbaus. Es ist ein Licht, wie es viele seiner Bilder in einen Hauch von Weiß taucht. Am Tisch liegen unzählige noch ungebrauchte Pinsel. In den Regalen stehen kleine Holzkästen wie Puppenzimmer, mit Tierfiguren darin.

Quint Buchholz hat viele uns mittlerweile lieb gewordene Bücher illustriert. Am bekanntesten ist vielleicht die Weltkugel von der Nachtseite her gesehen, zu deren Füßen ein Fernrohr liegt. Es ist das Buchcover zu „Sofies Welt“ von Jostein Gaarder.

Für die „radio klassik-Lebenswege“ hat Stefanie Jeller den Maler und Buchillustrator in seinem Atelier besucht. Er spricht u.a. über zwei seiner wichtigsten Bücher: „Die Bibel in Bildern“ (nur mehr antiquarisch erhältlich) und „Quints Tierleben“.

Eine Sendung über das Suchen nach einer Wahrheit, die es nicht geben kann, und über die Tiere, des Menschen Gefährten, deren Sprache wir verstehen könnten, wenn wir wollten.

Erstausstrahlung: Freitag, 4. September 2020, 17.30-17.55 Uhr

Wiederholung: Sonntag, 6. September 2020, 17.30-17.55 Uhr

Gestaltung: Stefanie Jeller

Die Musik zur Sendung stammt vom englischen Filmkomponisten Howard Blake.

Links zu Quint Buchholz

Website: quintbuchholz.de

Instagram: https://www.instagram.com/quintbuchholz/?hl=de

Neue Bücher von Quint Buchholz