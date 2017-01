In dieser Sendung starten wir mit der Wiedergabe aller Konzerte des Orgelfestivals Quintessenz 2016, die wir im Juni 2016 in der Wiener Franziskanerkirche aufgezeichnet haben. Den Beginn an der Wöckherl-Orgel von 1642 macht die Italienierin Angela Amodio. Ihr Konzert stand unter dem Motto: „Gioco delle coppie – Spiel der Paare“. Peter Frisée präsentiert eine Aufnahme vom 4. Juni 2016.

