Home Orgel City Vienna Quintessenz 2016 – Manfred Tausch/Johannes Ebenbauer.

Das fünfte und letzte Konzert des Orgelfestivals „Quintessenz 2016“ hat zwei Organisten und zwei Orgeln.

Johannes Ebenbauer und Manfred Tausch spielen an einem Orgelpositiv, der Wöckherl-Orgel von 1642 und der Rieger-Orgel von 1980 – nacheinander, nebeneinander und gleichzeitig unter dem Motto „Orgeldialoge ex tempore“ – Improvisationen an Wöckherl- und Rieger-Orgel.

Präsentiert von Peter Frisée.