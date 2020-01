Home Prominente Ordensleute Prominente Ordensleute im Gespräch.

AUFTAKT MIT EINER NEUEN SENDEREIHE LIVE AUS DEM „QUO VADIS?“

„radio klassik Stephansdom“ steht für: Nahrung für Geist und Seele. Musik und Wort. Jeden Tag ein Leben lang. „Im Sinne unserer Mission wollen wir unseren Hörern eine Oase sein, ihnen Räume zum Auf- und Durchatmen bieten.

Nicht nur durch die Schönheit, Weite und Tiefe der klassischen Musik, sondern auch mit Menschen und Geschichten, die inspirieren“, sagt Julien Fenkart, Geschäftsführer von radio klassik Stephandom. „Darüber hinaus haben wir einen klaren kirchlichen Auftrag, auch jenen Menschen mit Informationen zu versorgen, denen es vielleicht nicht möglich ist, Veranstaltungen live zu besuchen.“

In diesem Kontext steht die neue Kooperation mit dem Begegnungszentrum der Ordensgemeinschaften „Quo Vadis?“ im ersten Wiener Bezirk. „In einer Talkreihe erzählen interessante Ordensleute aus ihrem Leben“, berichtet Fenkart.

„Menschen, die von Jesus gerufen wurden und für sich eine Lebensentscheidung getroffen haben, die sie in ein spannendes und facettenreiches Leben geführt hat. In nahe und ferne Gegenden dieser Welt, mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut, verbunden mit einem ständigen Weiterlernen und in eine Auseinandersetzung mit sozialen- und ethischen Fragen unserer Zeit, die aktueller nicht sein könnten.“

Der erste Talk-Gast von Radioredakteur Stefan Hauser am 29. Jänner wird der Missio-Nationaldirektor Pater Karl Wallner sein, der auf ein Leben zurückschaut, dass actionreicher nicht hätte sein können, wie er selbst sagt.Wie er seine Berufung bekommen hat, ins Kloster von Heiligenkreuz einzutreten, hat er geglaubt, dass er von der Welt ganz weg sein wird. Aber es kam alles ganz anders.

„Wenn ich in der Serengeti im Jeep sitze und an den Giraffen vorbeifahre, dann nicht, weil ich Tourist bin, sondern weil wir dort eine Schule für die Massai gebaut haben“, schmunzelt der Zisterzienserpater.

„Jede Lebensgeschichte eines Menschen ist erzählenswert“, ist Lisa Huber, Leiterin des Begegnungszentrums „Quo Vadis?“, überzeugt. „Nicht ganz alltäglich sind Lebenserzählungen von Ordensleuten: Es geht um Berufung(en), Zweifel, Gemeinschaft und Lebensfreude“, so Huber. „Durch die Liveübertragung im Radio können viele Menschen teilhaben, auch jene, die nicht ins Begegnungszentrum kommen können.“

Abend-Gespräch mit Missio-Nationaldirektor P. Karl Wallner am 29. Jänner, 20.00 Uhr im „Quo Vadis?“, Stephansplatz 6, Zwettlerhof, 1010 Wien. LIVE AUF „radio klassik Stephansdom“.