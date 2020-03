Home Aktuell Kzystof Penderecki.

Am Sonntag 29. März 2020 erreichte uns die traurige Nachricht vom Tod des weltberühmten polnischen Komponisten Kzystof Penderecki. Er verstarb im 87. Lebensjahr in Krakau. Die Klassikwelt trauert rund um den Globus. Denn kaum ein Kontinent, der nicht auf eine Penderecki-Uraufführung mit Freuden wartete. Der Geiger und Dirigent Julian Rachlin war dem Komponisten besonders nahe. Michael Gmasz präsentiert in einem Klassik mit Sinn-Spezial Ausschnitte aus einem aktuellen Gespräch mit Julian Rachlin über seine künstlerische Beziehung zu Penderecki und präsentiert exklusive Aufnahmen, die der Geiger radio klassik Stephansdom zur Ausstrahlung zur Verfügung stellt.

Auf den beigefügten Video spielt Julian Rachlin zusammen mit seiner Frau, Sarah McElravy, einen Teil der Kadenz aus dem „Concerto doppio für Violin, Viola & Orchester (2012)“ von Krzysztof Penderecki.