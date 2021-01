Interpret: Philadelphia Orchestra, Yannick Nézet-Séguin

Label: DG

EAN: 028948398393

Kürzlich wurde er noch als Nachfolger von Mariss Jansons als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayrischen Rundfunks gehandelt. Den Job hat allerdings Simon Rattle bekommen. Yannick Nézet-Séguin wird es aber wohl verkraften, ist er doch derzeit sowohl Musikdirektor des New Yorker MET als auch des kanadischen Orchestre Métropolitain und des Philadelphia Orchestra. Mit Letzterem widmet er sich auf CD nun wieder der Musik von Sergei Rachmaninow.

Das Philadelphia Orchestra und Yannick Nézet-Séguin haben sich in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Pianisten Daniil Trifonov intensiv mit dem konzertanten Klavierwerk Rachmaninows beschäftigt und drei maßstabsetzende CDs veröffentlicht. Die Beziehung des Orchesters zu Rachmaninow reicht allerdings viel weiter zurück, hat der Komponist dem Orchester doch nicht nur einige seiner Werke zur Uraufführung anvertraut sondern seine letzte Komposition, die symphonischen Tänze, dem Philadelphia Orchestra und seinem damaligen Chefdirigenten Eugene Ormandy sogar gewidmet. Drei CDs mit den drei Symphonien, kombiniert mit anderen Orchesterwerken, sollen bis zum Jubiläumsjahr 2023 (Rachmaninows 150. Geburtstag!) fertig sein, und Teil eines macht schon jetzt Lust auf mehr!

Nézet-Séguin stellt Rachmaninows erster Symphonie die schon erwähnten symphonischen Tänze gegenüber. Zwei Werke, die im Abstand von mehr als 40 Jahren komponiert wurden, wobei Rachmaninow in seinem letzten Werk Themen und Motive gerade dieser ersten Symphonie wieder aufgreift. Aber nicht die historische Dimension dieser Zusammenstellung macht die CD besonders, sondern es ist vor allem das spannungsgeladene Spiel des Philadelphia Orchestra. Es ist bei diesen Werken wie bei einem guten Thriller im Kino – das Drehbuch, in diesem Fall die Partitur, kann noch so gut sein, für die Qualität entscheidend sind im Endeffekt dann doch die Regie, hier der Dirigenten Yannick Nézet-Séguin, und die Protagonisten, hier die Musikerinnen und Musiker des Orchesters. Nur so wird eine Geschichte interessant und stringent erzählt und zieht in ihren Bann. Das ist hier meisterhaft gelungen! (mg)