Bis zu seinem 45. Lebensjahr sah sich Sergej Rachmaninow in erster Linie als Komponist und Dirigent, erst das durch die Oktoberrevolution 1917 erzwungene Exil sollten dieses Selbstbild ändern. Aus finanzieller Not heraus wurde aus einem talentierten Klavierspieler unfreiwillig einer der größten Pianisten des Jahrhunderts. Rachmaninows unglaubliche Technik und sein phänomenales Gedächtnis erlaubten ihm einen raschen Aufstieg; das Erarbeiten eines Konzertrepertoires ging bei ihm nämlich primär mittels prima-vista-Spiel vonstatten. Parallel dazu startete er eine weitere Karriere: er wurde Aufnahmekünstler.

Die ersten Aufnahmen stammen vom März 1919 und wurden auf Musikrollen der Firma Ampico (American Piano Company) eingespielt. Zusätzlich begann Rachmaninow 1920 für die Schallplattenfirma Victor aufzunehmen, der er bis zu seinem Todesjahr 1942 treu bleiben sollte. Wir hören neben zwei frühen Victor-Aufnahmen, Liszts Polonaise Nr. 2 E-Dur S 223 und die Strauß-Walzerbearbeitung „Man lebt nur einmal“ von Carl Tausig aus den Jahren 1925 und 1927, ausschließlich Produktionen Rachmaninows für Reproduktionsklavier. Diese klingen mittels neuester Technik viel klarer als die Plattenaufnahmen aus dieser Zeit und lassen auf diese Weise, frei von allen Störgeräuschen, Rachmaninows Klavierspiel in einer Klangqualität erleben, die wie ein Fenster in die Vergangenheit wirkt. Diese Musikrollen verschaffen uns Zugang zu einem Pianisten, der mit seiner technischen Brillanz und seiner einfühlsamen Ausdrucksfähigkeit zu einem der Größten des Jahrhunderts wurde. Rachmaninow at his best anlässlich seines 75. Todestages (28. März)!