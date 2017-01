radio klassik Busreise nach Holland

1. Tag: Busanreise Würzburg

Morgens Abfahrt nach Würzburg, dem Weltkulturerbe am Main. Sie besichtigen die historische

Kulisse der über 1.300 Jahre alten Stadt, über der die imposante Festung Marienberg thront.

2. Tag: Utrecht

Rundgang durch die Innenstadt mit den idyllischen Grachten. Das dynamische Utrecht

ist das klopfende Herz Hollands. Dominiert wird das Zentrum vom mächtigen Dom, der

mit seinen 112 Metern den höchsten Turm der Niederlande besitzt.

3. Tag: Keukenhof und Nordseestrand

Auf rund 32 Hektar Fläche können Sie im Keukenhof bei Lisse eine unglaubliche Blütenpracht

genießen. Dieser Frühlingspark, der bereits seit 1949 existiert, ist unterteilt in

verschiedenste Themenbereiche. Am Nachmittag Abstecher zur idyllischen Nordseeküste.

Entspannen Sie bei einer Tasse Kaffee am Boulevard oder einem Spaziergang entlang

des endlosen Sandstrandes.

4. Tag: Amsterdam

Sie lernen das historische Zentrum mit seinen Grachtengürteln, den Damplatz und den

königlichen Palast sowie die Oude Kerk aus dem 13. Jahrhundert kennen. Erleben Sie

die malerische Kulisse Amsterdams bei einer Grachtenfahrt. Die Stadt beeindruckt mit

ihren über 1000 Brücken.

5. Tag: Ulm – Langenau

Rundgang durch Ulm. Das herausragende Glanzstück ist das Ulmer Münster. Der 161,5

Meter hohe gotische Sakralbau hat den höchsten Kirchturm der Welt. Weiterfahrt nach

Langenau, am Rande der Schwäbischen Alb

6. Tag: Rückreise

Nach erlebenisreichen Tagen treten Sie heute die Heimreise an.