radio klassik Gartenreise nach Olmütz

Freitag, 05. Oktober 2018

Fahrt durch das Weinviertel direkt nach Olmütz. Nach dem Zimmerbezug geführter Stadtbesuch in Olmütz und Besuch der Gartenschau FLORA mit Sonderführung.

Samstag, 06. Oktober 2018

Die Erzbischöfliche Residenz und die Gärten von Schloss Kromeriz schon seit 1998 Mitglieder der UNESCO-Weltkulturerbe Liste. Wir spazieren durch den schon in der Renaissance errichteten Nutzgarten mit Ziergarten und Wildpark und gleich daneben den im 17. Jahrhundert von Bischof Karl von Lichtenstein-Castelcorne eingerichteten Garten im französischen Versaille- und im italienischen Stil, wie es eben der Zeit entsprach. Viele kuriose Bauwerke in verschiedenen Stilrichtungen schmücken den Garten.

Am Nachmittag sind wir in Buchlovice. Hier finden sich noch Bäume und Pflanzen, deren Samen der Gründer Graf Berchtold von seinen zahlreichen Reisen im 17. Jht. mitbrachte. Wir sehen eines der schönsten Arboreten Europas mit Seltenheiten wie der Mädchenhaarkiefer und dem japanischen Schnurbaum. Eindrucksvoll das von uns besuchte und im italiensichen Stil erbaute Barockschlösschen

Sonntag, 07. Oktober 2018

In Lednice/Eisgrub finden wir alles: das ‚Zuckerbäckerschloss‘, barocke Blumengärten, ein 68 m hohes Minarett und ein Gewächshaus gross wie ein halbes Fußballfeld, und läge Lednice nicht in Mähren nur wenige Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt, es wäre von Touristen belagert wie Schönbrunn. Danach schlendern wir ganz in der Nähe durch Schloss und Garten von Valtice/Feldberg der Familie Liechtenstein, ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe.

Das Gärtnern gehörte bei den Habsburgers zum guten Ton und so stattete schon Franz I. Pflanzenexpeditionen aus, an deren Resultaten in Form von exotischen Bäumen, umgeben von prächtigen Blumenbeeten wir uns noch heute erfreuen. Ankunft in Wien am frühen Abend.