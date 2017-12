Home Spezial radio klassik grüßt Klagenfurt.

Im Advent hat uns Bischof Alois Schwarz eine ganz besondere CD mitgebracht, die wir am Christtag unseren Hörerinnen und Hörern in voller Länge präsentieren möchten: „Glanz strahlt von der Krippe auf“. Zu hören im Anschluss an die Übertragung der Vesper aus dem Wiener Stephansdom.

(© Foto: Pressestelle/Neumüller): Domorganist Klaus Kuchling, Bischof Alois Schwarz, Dommusikvereinsobmann Haber und Domkapellmeister Thomas Wasserfaller.