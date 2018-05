Home Hörerreisen radio klassik Hörerreise in die Schweiz

UNTERENGADIN, 18. – 21. Oktober 2018

StradivariFEST und Weltkulturerbe



Mit radio klassik Opernexperte Dr. Helmut Pitsch

Erleben Sie das international gefeierte Stradivari-Quartett in der Schweizer Bergwelt. Beim StradivariFEST in Scuol besuchen Sie die einmaligen Kulturgüter, wie das Schloss Chasté, das UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Müstair, oder diverse Kirchen an magischen Aussichtspunkten und nicht zuletzt zwei echte Stradivari-Instrumente. Das Stradivari-Quartett füllt diese Räume mit den unvergleichlichen Emotionen der Musik im ganz intimen Rahmen. Sei es beim gemeinsamen Apéritiv oder beim Künstlerabendessen, lernen Sie die Musiker im unkomplizierten Rahmen kennen und vertiefen Sie den persönlichen Austausch. Beseelt von Natur und Kultur können Sie auch die Heilwirkung des traditionsreichen Kurortes Bad Scuol erfahren.

Informationen zur Reise:

Reiseprogramm Donnerstag, 18.10.2018 07:30 Uhr Abfahrt Wien Hauptbahnhof

12:31 Uhr Ankunft Landeck/ Zams – am Bahnhof erwartet Sie Ihr Reiseleiter – Weiterfahrt mit dem Bus nach Scoul

14:00 Uhr Ankunft und Mittagessen, anschließend check in

15:30 Uhr Fahrt nach Sent und Führung durch die Alberto Giacometti Ausstellung

17:00 Uhr Kirche Sent Konzert „Musica de Baseglia“

Rückfahrt zum Hotel Belvedere und gemeinsames Abendessen Freitag, 19.10.2018 09:30 Uhr Treffpunkt im Hotel, Stadtbesichtigung mit Besuch der Bacharia Alpina (Trockenfleischherstellung) und Verkostung

Nachmittags:

Optional Höhenwanderung von Motta Naluns nach Ftan

oder Besuch des Bades und Bustransfer nach Ftan

Rückfahrt zum Hotel Belvedere und gemeinsames Abendessen Samstag, 20.10.2018 Vormittag zur freien Verfügung

Fahrt nach Tarasp, gemeinsames Mittagessen

Besichtigung Schloss Tarasp

17:00 Uhr Schloss Tarasp, „Schlosskonzert“

Rückfahrt zum Hotel Belvedere gemeinsames Abendessen Sonntag, 21.10. 2018 10:00 Uhr check out

Fahrt über den Ofenpass nach Müstair – Besichtigung des Klosters, Glurns – Besichtigung der Altstadt

Gemeinsames Mittagessen

17:00 Uhr Ankunft am Bahnhof Landeck/Zams

17.27 Abfahrt Landeck

22:30 Uhr Ankunft Wien Preis und Leistungen Inkludierte Leistungen: Bustransfer ab Bahnhof Landeck nach Scoul und zurück

3 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel Belvedere, Scoul

3 Mittagessen

3 Abendessen

Transfer zu den Konzerten

Konzertkarten

Besichtigungen und Führung lt. Programm

Reiseleitung durch Dr. Helmut Pitsch Preis pro Person im Doppelzimmer ab / bis Landeck: EUR 1.090,-

Einbettzimmerzuschlag: EUR 180,- Die Bahnanreise ist im Reisepreis nicht inkludiert!

Gerne kann diese im Reisebüro auf Wunsch gebucht werden. Programmänderungen vorbehalten. Veranstalter: Mondial GmbH & Co. KG

Operngasse 20B | A-1040 Wien

Tel. 01 – 588 04 DW 150

roemer@mondial.at

www.mondial.at