radio klassik Hörerreise nach Bilbao

Donnerstag, 22. Februar



07.15 Uhr Abflug mit Austrian Airlines nach Brüssel, Flug OS351

08.55 Uhr Ankunft in Brüssel

10:55 Uhr Weiterflug mit SN Brussels nach Bilbao, SN3713

12.50 Uhr Ankunft in Bilbao

Am Flughafen erwartet Sie die Reiseleitung Dr. Helmut Pitsch

Transfer zum Hotel und Check in im Hotel Coliseo Bilbao

Gemeinsames Mittagessen und anschließend Führung durch die Altstadt

Freitag, 23. Februar



09.30 Uhr Treffpunkt Hotel, Spaziergang zum Guggenheim Museum

10.00 Uhr Führung durch das Museum und die Sammlung

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung

17.00 Uhr Treffpunkt Hotel

18.00 Uhr gemeinsames Abendessen

20.00 Uhr Opernbesuch Palacio Euskalduna Richard Strauss Salome

Samstag, 24. Februar



09.00 Uhr Treffpunkt im Hotel, Abfahrt mit dem Bus zur Erkundung des Baskenlandes mit Besichtigung Gernika und die malerisch gelegene Kirche San Juan de Gaztelugatxe,

Weiterfahrt entlang nach Getxo, dem noble Vorort der ehemaligen Industriemetropole und Portugalete verbunden mit der ältesten Schwebefähre (Weltkulturerbe)

Anschliessend gemeinsames Mittagessen

17.00 Uhr Rückkehr im Hotel

Abend steht zur freien Verfügung

Sonntag, 25. Februar



11.00 Uhr Treffpunkt im Hotel und Transfer zum Flughafen

13.30 Uhr Abflug mit SN Brussels nach Brüssel, Flug SN3714

19.10 Uhr Weiterflug nach Wien, Flug SN2907

20.50 Uhr Ankunft Wien