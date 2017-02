Home Hörerreisen radio klassik Hörerreise nach Bukarest

BUKAREST, 20.-24. September 2017

Bukarest, das Paris des Ostens.



Mit radio klassik Reiseexperte Dr. Helmut Pitsch

Erleben Sie Bukarest, das Paris des Ostens. Lernen Sie die barocke Altstadt, die eleganten Palais als auch die kommunistischen Prachtbauten in ihrem Grössenwahn kennen. Entdecken Sie das Herz Transsylvaniens bei einem Besuch der Törzburg, das Zuhause des Grafen Dracula, der Bauernburg Rasnov und der mittelalterlichen Altstadt des wirtschaftlichen Zentrums Kronstadt (Brasov). Weitere kulturelle Höhepunkte sind der Besuch des malerisch gelegenen Klosters Snagev und des königlichen Sommerpalasts Mogosoaia. Auf den Spuren des bedeutenden rumänischen Komponisten George Enescu (1881-1955) besichtigen wir sein Stadtpalais und Museum in Bukarest und seine Villa in Sinaia, dem St. Moritz der Karpaten. Musikalische Höhepunkte sind die Besuche des George Enescu Festivals mit weltberühmten Orchestern, Dirigenten und Solisten.

Informationen zur Reise

Reiseprogramm Mittwoch, 20.9.2017 07.10 Uhr Abflug mit Austrian Airlines nach Bukarest, Flug OS 789 09.45 Ankunft in Bukarest, Flughafen mit Panoramastadtrundfahrt Corso Kiseleff, Besuch Bauernmuseum und Palais Cantacuzino, Sitz des Enescu Museum und sein Wohnhaus, Calje Vicoriei. 13.00 Uhr Check in Hotel Capitol Gemeinsames Mittagessen 19.00 Uhr Treffpunkt Hotel: gemeinsamer Spaziergang zum Palatului 20.00 Uhr Konzert: Sala Mare Palatului: Hector Berlioz „Damnation de Faust“, Orchestra George Enescu Philharmonie unter der Leitung von John Nelson. Donnerstag, 21.9.2017 09.45 Uhr Treffpunkt Hotel Besichtigung historisches Zentrum Anschließend gemeinsames Mittagessen 16.00 Uhr Treffpunkt Hotel 17.00 Uhr Ateneum Konzert: Alexei Volodin: Enescu, Prokoviev, Mendelssohn anschließend gemeinsames Abendessen Freitag, 22.9.2017 08.00 Uhr Treffpunkt Hotellobby und Abfahrt. Besichtigung Sinaia Villa Luminis (Wohnhaus George Enescu), Kloster Sinaia, Schloss Pelesch, gemeinsames Mittagessen Törzburg/Bran, Bauernburg/ Rasnov, Cristian, Brasov Samstag, 23.9.2017

Tag zur freien Verfügung 19.00 Uhr Treffpunkt Hotel gemeinsamer Spaziergang zum Palatului 20.00 Uhr Sala Mare Concertgebouw Orchestra, Daniele Gatti Sonntag, 24.9.2017 10.00 Uhr Treffpunkt Hotel Abfahrt mit Bus Kathedrale Besuch des orthodoxen Gottesdienstes, Besichtigung des Parlamentspalastes, Weiterfahrt und Besichtigung des königlichen Sommerpalastes Mogosoaia, Gemeinsames Mittagessen Weiterfahrt Kloster Snagov 16.40 Uhr Transfer zum Flughafen 18.40 Uhr Abflug mit Austrian Airlines nach Wien, flug OS 792 19.25 Uhr Ankunft in Wien Flug- und Programmänderungen vorbehalten! Preis und Leistungen Folgende Leistungen sind im Pauschalpreis inkludiert Flug mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Bukarest, Economy Class

Flughafen- und Treibstoffgebühren in Höhe von EUR 88,- Stand 28.12.2017

4 Übernachtungen im 3* Sup. Hotel Capitol, zentral gelegen, neue und modern gestaltete Zimmer

4 x Frühstück

4 Mittagessen

1 Abendessen

Stadtrundfahrt

Tagesausflug Sinaia, Bran, Kronstadt

Tagesausflug Umgebung Bukarest, Parlamentspalast, Mogosoaia

Flughafentransfer

Stadtführung

Eintrittsgebühren Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: EUR 990,- Pauschalpreis pro Person im Einzelzimmer: EUR 1.060,- Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen Stand der Tarife vom 28. Dezember 2016 (1 EUR = 4,40 RON – Wechselkursänderungen vorbehalten) Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des ARB 92 Veranstalter: Mondial GmbH & Co. KG Operngasse 20 B/5. Stock A-1040 Wien Tel. 01 – 588 04 DW 107 Fax: 01 – 588 04 DW 145 kandler@mondial.at www.mondial.at