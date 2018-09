Home Hörerreisen radio klassik Hörerreise nach Oberndorf

200 Jahre Stille Nacht

Oberndorf, 8.-9. Dezember 2018

Das Lied „Stille Nacht!“, dessen Siegeszug durch die Welt vor 200 Jahren ganz still und schlicht in der St. Nikola Kirche in Oberndorf bei Salzburg begann, verbindet heute Menschen aus aller Welt, unabhängig von Herkunft, Alter oder Kultur. Im Rahmen einer radio klassik Stephansdom Hörerreise begleitet Sie Dr. Helmut Pitsch zum diesjährigen Jubiläum auf eine Entdeckungsreise an den Entstehungsort des weltberühmten Liedes, zu den Stille-Nacht-Historienspielen Oberndorf, einer Stiftsbesichtigung von St. Florian mit Festkonzert der Sängerknaben St. Florian und dem malerischen Christkindlmarkt auf Schloss Ennsegg. Ein Besuch der Burganlage Burghausen und des reizvollen Sigl Hauses runden das Programm ab.

Reiseprogramm 1.Tag: 09:30 Wien

Enns (Besuch des Adventmarkts Schloss Ennsegg)

St. Florian (Gelegenheit zur Teilnahme an der Stiftsführung, anschließend Adventkonzert der St. Florianer Sängerknaben)

Weiterfahrt nach Burghausen mit Zwischenstopp zum Abendessen 2.Tag: Burghausen (Spaziergang rund um die Burg und Gelegenheit zum Besuch des Burgmuseums)

anschließend Weiterfahrt nach St. Georgen, Besichtigung des Sigl-Hauses

14:30 Oberndorf Stille Nacht-Kapelle: musikbegleitete Laternenwanderung

16:00 Laufen Salzachhalle Historientheater

Anschließend Rückfahrt nach Wien mit Zwischenstopp zum Abendessen Preis und Leistungen Folgende Leistungen sind im Pauschalpreis inkludiert Busfahrt lt. Program

Unterbringung im ***sup Hotel Post Burghausen

1 x Nächtigung/ Frühstücksbuffet

Konzertkarte Kat. B

Eintritt & Führung Sigl-Haus inkl. Wintersuppe + Gebäck

Reiseleitung: Dr. Helmut Pitsch (Radio Klassik)

Elite Leistungspaket Preise: Arrangement im Doppelzimmer: 298,00 Euro

Einbettzimmerzuschlag: 34,00 Euro

Aufzahlung Konzertkarte Kat. A: 14,00 Euro

Stornoversicherung ab 14,90 Euro

Weitere Informationen und Buchung:

Elite Tours 01-513 22 25

www.elitetours.at