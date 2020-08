Rameau: Pigmalion, Dardanus.

Interpret: Anders J. Dahlin, L’Orfeo Barockorchester, Michi Gaigg

Label: cpo

EAN: 761203515622

Michi Gaigg und ihr L’Orfeo Barockorchester fügen der bisher schon umfangreichen Diskographie eine weitere CD hinzu. Nach zuletzt Mozart mit Daniel Behle und Händel mit Franz Vitzthum beschäftigen sie sich diesmal mit Musik von Jean-Philippe Rameau.

Seit mittlerweile fast 25 Jahren gehört das L’Orfeo Barockorchester zu den Fixsternen der Österreichischen aber auch internationalen Originalklangszene. Über die Jahre hat das Ensemble unter Michi Gaigg eine eigene, charakteristische Tonsprache entwickelt. Leicht, federnd und doch mit Energie, mit viel Spielwitz aber nie grob – das sind einige der Grundzüge in der Stilistik, die auch hier bei Jean-Philippe Rameau zu tragen kommen. Suiten und Arien aus den Opern Pigmalion von 1748 und Dardanus von 1739 wurden ausgesucht und mit großem Spannungsboden jeweils zu einer neuen Art Einakter zusammengestellt.

Der schwedische Tenor Anders J. Dahlin schlüpft sowohl in die Rolle des Bildhauers Pigmalion, der die hoffnungslose Liebe zu einer Figur beklagt, die er selbst geschaffen hat als auch in jene des Dardanus, Sohn des Jupiter und Gründer Trojas. Seine Stimme ist extrem wendig, klingt sehr klar und eher direkt und schmiegt sich wunderbar an den Klang des Orchesters an. Es ist fast schade, dass Anders J. Dahlin nur bei vier der insgesamt 25 ausgewählten Stücke dabei ist. Aber natürlich bereiten auch die rein instrumentalen Ausschnitte aus Pigmalion und Dardanus große Freude. Und an dieser Stelle sei einmal erwähnt, dass, wie auch in diesem Fall, die Beihefte beim Label cpo großartig sind. Wissenschaftlich fundiert aber verständlich formuliert, so dass jeder Text für sich einen kleinen Beitrag zur musikwissenschaftlichen Fortbildung leistet! (mg)