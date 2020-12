Home Rubato Rameau – Gossec – Beethoven.

Auf die Plätze, fertig, los! Auf die Plätze? Leider nein, heißt es derzeit für das Theater-, Opern- und Konzertpublikum. Um so mehr genoss Musikchefin Ursula Magnes die Möglichkeit, den Proben zu Jean-Philippe Rameaus Ballet bouffon Platée am Theater an der Wien beiwohnen zu dürfen. Kostproben daraus gibt es, sowie Weihnachtliches vom französischen Kollegen François-Joseph Gossec, den auch Ludwig van Beethoven nicht unbeachtet ließ. Einen Tag vor dessen 250. Geburtstag das eine oder andere aus der Neuerscheinungskiste: in erster Linie Bearbeitungen amüsanter Art!

