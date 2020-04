Home Brusattis Beethoven Eigentlich ein Konzert für 4 Instrumente.

So sieht Otto Brusatti das erste der Rasumowsky-Quartette, das op. 59/1 in F-Dur. Oder zumindest ein solches Konzert für die erste Geige. Er bringt eine Aufnahme mit dem Bartók-Quartett, dazu die zwei kurzweiligen Klaviersonaten op. 49. Kurz mit Jean-Frédéric Neuburger und ausführlich mit Roland Batik. Das Literaturzitat kommt diesmal aus „Die Klavierspielerin“ von Elfriede Jelinek. Und: es gibt eine Preis-Frage, die den Beginn des vorgestellten Rasumowsky-Quartetts betrifft. Sie führt in die Welt des Films… nein, keiner von Jean-Luc Godard. So viel sei verraten.