Wie reagierte Beethoven auf Kritik an seinen Werken? In einem Brief an die Herausgeber der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ empfahl er deren Rezensenten mehr Vorsicht und Klugheit walten zu lassen.

Stimmen: Michaela Krauss-Boneau, Sascha Becker