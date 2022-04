Home Startseite Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf.

Das wenige, das so wertvoll ist! Das Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf bietet ein breites Spektrum für das Wohlbefinden aller Generationen. Reduce ist das Abenteuer, dem Wesentlichen zu begegnen. Ein Thementag auf radio klassik Stephansdom in Kooperation mit dem Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. Über Jahrtausende gereiftes Moor, Heilwasser mit natürlicher Kohlensäure und Thermalwasser mit Tiefenkraft werden hier für die Anwendungen verwendet.

Sie erfahren am Thementag, am Donnerstag, 7. April 2022, dem Weltgesundheitstag von 8 bis 18 Uhr auf radio klassik Stephansdom viel über das breit gefächerte Angebot im Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. U.a. über die GVA, die neue Gesundheitsvorsorge aktiv für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, die die klassische Kur abgelöst hat, darüber hinaus über die Anwendungen mit Moor, Thermalwasser und Heilwasser, die spezielle Pacing-Therapie für Long Covid-Erkrankte, der Veganen Kulinarikalternative und vieles mehr.

Beiträge zum Nachhören

Die Möglichkeiten in diesem Wohlfühl-Resort sind vielfältig und reichen von dreiwöchigen medizinischen Gesundheitsprogrammen in den REDUCE KURHOTELS bis hin zu erfrischenden Wellness- oder Thermentagen in den beiden 4 Stern- Superiorhotels Reduce Hotel Thermal und Reduce Hotel Vital.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-leitner-angebotsvielfalt.mp3

Wie sieht es mit der aktiven Gesundheitsvorsorge in Bad Tatzmannsdorf aus?

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-bernhard-gesundheitsvorsorge.mp3

Mit 34 Grad Celsius kommt das Mineral-Thermalwasser aus einer Tiefe von 900 Metern aus der Erde, erklärt der ärztliche Leiter, Franz Niederl.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-niederl-thermalwasser.mp3

Mehr zu und über den ärztlichen Leiter Franz Niederl.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-niederl-kurarzt.mp3

Der ärztliche Leiter Franz Niederl über die Heilkraft des Moores im Kurmittelhaus.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-niederl-moorbehandlung.mp3





Die mentale Gesundheit spielt in Zeiten der Pandemie im Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf eine wichtige Rolle während einer Gesundheitsvorsorge aktiv beziehungsweise während einer Kur.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmanndorf-karner-mentale-gesundheit.mp3

Ein Behandlungsangebot in dem südburgenländischen Kurort ist das Kohlensäurebad im modernen Kurmittelhaus.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-niederl-kohlensaeurebad.mp3

Ein großes Thema ist zurzeit die Physiotherapie für von Long Covid betroffenen Personen.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-mayer-longcovid-pacing.mp3

Michaela Schön ist veranwortlich für die vegane Kulinarik in den Thermenhotels des Reduce Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-schoen-vegane-kulinarik.mp3

Ein Naturheilmittel, das hier zur Anwendung kommt, ist Moor. Waltraud Flicker ist Moorpackerin und betreut die Gäste.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-flicker-moorpackerin.mp3

Wie sieht das Programm für Long Covid-Patienten aus?

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-draxler-gva.mp3

Der künstlerisch gestaltete Trinkbrunnen spendet quellfrisches Heilwasser.

https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2015/02/beitrag-220407tatzmannsdorf-niederl-trinkbrunnen.mp3