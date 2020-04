Interpret: Helmut Hödl, Yu-Hsuan Lin

Label: Preiser Records

EAN: 717281914710

Große CD Präsentationen müssen derzeit leider ebenso entfallen, wie alle anderen kulturellen Veranstaltungen. Genauso ist es auch dem Klarinettisten Helmut Hödl gegangen, der seine neue CD gerne persönlich einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt hätte. Sie ist es nämlich wert, gehört zu werden.

Reflected – das ist der Titel der neuen CD des Klarinettisten Helmut Hödl, die er gemeinsam mit der Pianistin Yu-Hsuan Lin aufgenommen hat. Reflected – wiedergespiegelt, abgespiegelt, reflektiert im Sinne von zurückgeworfen – Reflektiert ließe sich hier aber auch gut und gerne im Sinne von „nachgedacht haben“ verstehen, denn Helmut Hödl hat über seine bisherige Karriere und die Musik, die ihn dabei begleitet hat, nachgedacht. Seit 1993 ist er Soloklarinettist der Wiener Volksoper, seit 1995 steht er gemeinsam mit 3 weiteren Klarinettisten als Vienna Clarinet Connection auf den Bühnen der Welt und seit 1999 gibt er seine Erfahrungen am Instrument auch als Lehrer am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt weiter. Nebenbei hat Hödl auch immer arrangiert und komponiert – da kommt dann schon einiges zusammen, worüber es sich nachzudenken lohnt.

Geworden ist es eine Doppel CD, auf der sich Helmut Hödl und Yu-Hsuan Lin auf Teil eins mit verschiedenen „Klassikern“ der kammermusikalischen Klarinettenliteratur beschäftigen. Mit Carl Maria von Webers Grand Duo Concertante in Es-Dur, Brahms‘ Klarinettensonate in f-Moll sowie einer Rhapsodie von Debussy und einer Sonatina von Joseph Horowitz. Da Helmut Hödl aber immer schon ein musikalischer Grenzgänger zwischen dem sogenannten E und U Bereich der Musik ist, war selbstverständlich, dass er sich bei dieser Selbstreflexion auch mit eigenen Werken beschäftigt. Und auch hier spiegeln sich teilweise Motive, Melodien und Ideen anderer Komponisten in seiner Musik. Eine spannende Zusammenstellung von klassisch ernst bis hin zu swingend fetzig, immer mit dem passenden Ton! (mg)