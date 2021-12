Home CD der Woche Regina Angelorum – Königin der Engel.

Interpreten: Ensemble Vox Archangeli, Manuel Schuen

Label: Gramola

EAN: 9003643992566

Neues aus der Wiener Michaelerkirche zum 800-Jahr-Jubiläum: Musik zu Ehren Mariens von Hans Leo Hassler. Chefredakteur Christoph Wellner hat sich mit der CD „Regina angelorum“ auseinandergesetzt:

Dem bedeutenden Renaissance-Komponisten Hans Leo Hassler ist die neue CD des Ensembles Vox Archangeli gewidmet. Hassler wurde 1564 in Nürnberg geboren und wirkte hauptsächlich in seiner Heimatstadt, in Augsburg und in Venedig. Er ist ein Komponist an der musikhistorischen Grenze zwischen Renaissance und barocker Vokalpolyphonie venezianischer Ausprägung. Auch wenn viele vielleicht „Hassler – who?“ denken mögen – zumindest eine unsterbliche und bekannte Melodie hat er hinterlassen: Mein G’müt ist mir verwirret. Später mit dem Text von Paul Gerhardt als O Haupt voll Blut und Wunden eine zentrale Passionsmusik – nicht nur in der protestantischen Kirchenmusik. Unter dem Titel Regina angelorum hat sich das Kirchenmusik-Ensemble der Wiener Michaelerkirche einer sehr marianischen Werkauswahl Hasslers gewidmet: Dixit Maria, Beata es virgo Maria, eine Lauretanische Litanei und ein Magnificat dominieren das Album. Der Chefkirchenmusiker von St. Michael, der Südtiroler Manuel Schuen ist als Dirigent, Bass und Organist auf dieser CD vertreten. Er wurde unlängst auch mit dem Erwin-Ortner-Preis für Chormusik 2021 ausgezeichnet.

Das Dixit Maria von Hassler ist auch in einer Kolorierung für Orgel Heinrich Scheidemann enthalten. Diese „Kolorierung“ ist praktisch eine Instrumental-Version und war früher notwendig, wenn gerade keine Sänger greifbar waren und man trotzdem gerne populäre Chorsätze im Gottesdienst hören wollte.

Bei den Orgelparts erklingt die wunderbare Sieber-Orgel der Michaeler-Kirche – eine der bedeutendsten Barockorgeln im gesamten Donauraum. Chor und Orgel wechseln einander auch im Magnificat ab – eine Praxis, die in der liturgischen Gestaltung bis ins 19. Jahrhundert üblich war.

Regina angelorum ist eine gelungene Präsentation eines wenig gespielten Komponisten. Ideal klanglich aufgenommen und produziert, wunderbar vom Ensemble Vox Archangeli interpretiert und mit dem Klang einer ganz besonderen Wiener Orgel veredelt. (cw)