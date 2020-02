Home Rubato Regula Mühlemann erstmals an der STOP.

Am Sonntag feiert die junge Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann ihr Hausdebüt an der Wiener Staatsoper. In der Rolle der Adina (es ist auch ihr Rollendebüt) in der legendären Schenk Inszenierung von Donizettis Oper L’elisir d’amore. „Stolz ist sie, und das ist ihre größte Charakterschwäche“ sagt Mühlemann über Adina, und trotzdem kann sie der Figur doch auch positive Seiten abgewinnen.

Über ihre große Leidenschaft für Mozart, ihren kurzen Ausflug ins Barockfach und ihre jüngste CD „Lieder der Heimat“, erzählt die sympathische Sängerin im Gespräch mit Michael Gmasz. Erfahren Sie mehr darüber, wie Regula Mühlemann Heimat in den Liedern von Franz Schubert entdeckt und wie sie Lieder in den weiteren Schweizer Landessprachen gefunden hat, und dass sie die Wiener Staatsoper nächste Woche auch von einer anderen Seite kennenlernen wird.

Foto © Guido Werner Photography.