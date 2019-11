Home Rezensionen Der Reigen.

Nach der Österreichische Erstaufführung der Neuen Oper Wien in Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen in Bregenz folgten nun die Vorstellungen in Wien, im Museumsquartier. Ein Musiktheater für fünf Stimmen und 23 Instrumente von Bernhard Lang. Das Libretto von Michael Sturminger nach dem Theaterstück „Der Reigen“ von Arthur Schnitzler. Richard Schmitz freute sich über eine weitere neue Oper. Wertnote: 7,4 von 10 Punkten.

