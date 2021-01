Home Lebenswege Reinhard Heiserer.

Der Gründer von „Jugend Eine Welt“ unterstützt mit seinem Verein benachteiligte Kinder und Jugendliche in der ganzen Welt. in der Sendung von Stefan Hauser schildert er seinen spannenden Weg von Tirol nach Wien und in die weite Welt für sein soziales Engagement. Eine Sendung zum „Tag der Straßenkinder“. Gestaltung: Stefan Hauser.