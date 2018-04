Die sommerlichen April-Tage verursachen Reiselust. Ursula Magnes steigt aber weder in den Flieger noch in den Zug oder das Auto. Sie geht zu Fuß durch den Stadtpark und bringt Aufnahmen mit Wolfgang Glüxam mit „Les voyages de M. Froberger“, Simone Dinnerstein mit „Mozart in Havanna“, Christian-Pierre La Marca und Lise de la Salle mit „Paris – Moscou“, Erwin Berlakowitsch mit „Drang in die Ferne“ und dem Kammerorchester Basel mit „Bologna 1666“.

