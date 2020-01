Home Der Klassik-Tjek Ein Leben auf Reisen.

Nach einer Italien-Tournee als Geiger wird Emmanuel Tjeknavorian am 22. Jänner in Wien wieder als Dirigent in Erscheinung treten. Als Klassik-Tjek macht er sich Gedanken über sein Leben auf Reisen. Über die Kunst gut anzukommen, sein Körpergefühl auch nach langen Flügen nicht zu verlieren und das seltene Glück im eigenen Bett zu schlafen. Dazu gibt es Italienisches von Mendelssohn, Richard Strauss, Liszt, Tschaikowsky, Wolfgang Amadé Mozart und Hector Berlioz.

Nächste Sendung am 15. Februar mit Köchin und Gastwirtin Stefanie Herkner!