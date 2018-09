Home 20 Jahre radio klassik Stephansdom Geburtstagskonzert.

Die israelische Starsopranistin Chen Reiss ist eine der Künstlerinnen und Künstler, die im Rahmen des Fest- und Geburtstagskonzertes 20 Jahre radio klassik Stephansdom am 20. Geburtstag des Senders, am 24. September, im Wiener Stephansdom auftreten. Ursula Magnes hat vorab mit der Sängerin im Teesalon der Wiener Staatsoper geplaudert. Was ihr Sakralräume bedeuten, nächste künstlerische Herausforderungen und welche Opernrollen ihre beiden Töchter Arielle und Noa schätzen.

