copyright: Klaus Pichler

Die Schallaburg lädt heuer zur Ausstellung: „Reiternomaden in Europa – Hunnen, Awaren, Bulgaren, Ungarn“. Es ist ein Streifzug mit den Steppenreitern des Frühmittelalters. Oftmals wurden sie in der Geschichte als brandschatzende Völker dargestellt. Auf der Schallaburg werden sie unter einem anderen Blickwinkel betrachtet und so eröffnet sich eine neue Sicht auf ihre Lebensweisen. Die Ausstellung geht zum Beispiel den Fragen nach: Wer waren die Völker, die das Karpatenbecken, den Unteren Donauraum, aber auch den Osten des heutigen Österreichs über viele Jahrhunderte hinweg geprägt haben? Was bewog sie dazu, aufzubrechen und nach Westen zu wandern? Und warum konnten manche von ihnen bleibende Reiche schaffen, während andere fast spurlos wieder verschwanden?

Im radio klassik Stephansdom Kulturausflug erleben Sie eine akustische Führung die Stefan Hauser mit Kurator Dominik Heher unternimmt.