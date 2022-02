„Scheitern ist nicht schlimm, wenn man dazu steht“, sagt Renate Christ.

Ein bewaffneter Banküberfall – Renate Christ hat ihn als Bankangestellte erlebt. Die Bilder prägten sich tief ein. Und doch war sie am nächsten Tag wieder in derselben Filiale und verrichtete ihre Arbeit. „Der einzige Weg, mit Herausforderungen umzugehen, ist, sich ihnen zu stellen und sie zu überwinden“, sagt sie, „was bleibt, ist das Wissen, dass man auch mit schwierigen Situationen zurechtkommt. Genau das macht stark.“

Stark gemacht hat Renate Christ auch ihre glückliche Kindheit, davon ist sie überzeugt. Das Spielen in der Natur, die Möglichkeit, sich auszuprobieren, haben „ein solides Fundament aus Optimismus und Selbstvertrauen“ gelegt. Dass sie sich dieses Fundament bewahren konnte, ist für sie einer ihrer größten Lebenserfolge.

Seit mehr als 30 Jahren ist Renate Christ in der Finanzbranche tätig, nach Stationen in Mönchengladbach, Düsseldorf und Frankfurt lebt und arbeitet sie seit zehn Jahren in München, als Pressesprecherin bei der Commerzbank AG.

Den Frauen möchte sie Mut zusprechen, sich selbst finanziell abzusichern. Als Witwe oder nach einer Scheidung drohe allzu oft Altersarmut. Deshalb appelliert Renate Christ an alle Frauen: „Packt das Thema Finanzanlagen für euch selbst an!“

