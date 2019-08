Home Opernsalon Sommer-Reprise: René Pape.

Aktuell probt und singt René Pape den Jacopo Fiesco in der Inszenierung von Andreas Kriegenburg der Oper Simon Boccangera von Giuseppe Verdi im Rahmen der Salzburger Festspiele. Ab 6. September ist er wieder als stimmmächtiger Philipp II. in Verdis italienischer Fassung von Don Carlo an der Wiener Staatsoper zu erleben.

Am 21. Oktober 2018 plauderte Thomas Dänemark im Haus für Musik mit dem Dresdner Sänger, dem wohl jüngsten Sarastro aller Zeiten, Ausnahme-Bass René Pape. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper. Gestaltung Peter Schweighofer.

(c) www.renepape.com